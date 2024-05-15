السعودية.. القبض على مقيم عربي لارتكابه أفعالا مخلة بالآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء وكشف جنسيته

أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الحدود الشمالية السعودية يوم الأربعاء، القبض على مقيم لارتكابه أفعالا مخلة بالآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء وذات إيحاءات جنسية.

ونشر الأمن العام السعودي مقطع فيديو مموها للواقعة، وقال في بيان له: "قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الحدود الشمالية على مقيم من الجنسية السورية لارتكابه أفعالا مخلة بالآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء وذات إيحاءات جنسية، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار البيان إلى أنه "جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

📹 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الحدود الشمالية تقبض على مقيم لارتكابه أفعالًا مخلة بالآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء وذات إيحاءات جنسية. pic.twitter.com/L7mIiXwAVP — الأمن العام (@security_gov) May 15, 2024

وكانت النيابة العامة السعودية قد حذرت من أن "إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، يعاقب وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المصدر: RT