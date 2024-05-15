 
مباشر

السعودية.. القبض على مقيم عربي لارتكابه أفعالا مخلة بالآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء وكشف جنسيته

مجتمع

السعودية.. القبض على مقيم عربي لارتكابه أفعالا مخلة بالآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء وكشف جنسيته
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xjnh

أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الحدود الشمالية السعودية يوم الأربعاء، القبض على مقيم لارتكابه أفعالا مخلة بالآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء وذات إيحاءات جنسية.

ونشر الأمن العام السعودي مقطع فيديو مموها للواقعة، وقال في بيان له: "قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الحدود الشمالية على مقيم من الجنسية السورية لارتكابه أفعالا مخلة بالآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء وذات إيحاءات جنسية، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار البيان إلى أنه "جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

وكانت النيابة العامة السعودية قد حذرت من أن "إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، يعاقب وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا