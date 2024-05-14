مصر.. أزمة تضرب الوسط الفني بسبب روجينا

شهد الوسط الفني في مصر أزمة بين الناقد طارق الشناوي ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، بعد أن تقدم الأخير بشكوى على خلفية كتابة الشناوي مقالا ينتقد فيه زوجة النقيب الفنانة روجينا.

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وترجع بداية القصة، عندما كشف طارق الشناوي أنه فوجئ باستدعائه للرد على محضر أقامه ضده أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مشيرًا إلى أن السبب مقال كان قد كتبه منذ نحو شهر وأسابيع اعتبره أشرف سبا وقذفا علنيا.

وكتب طارق الشناوي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: فوجئت بتليفون من قسم مصر القديمة لاستدعائي للرد على المحضر الذي أقامه الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين ضدي، لأنني قبل نحو شهر وبضعة أسابيع نشرت هذا المقال المرفق ولكن اعتبره النقيب سبا وقذفا علنيا.

وأضاف طارق الشناوي: أشرف زكي أقام الدعوى دفاعا عن زوجته الفنانة روجينا، وأنا كتبت هذا المقال أيضا دفاعا عن روجينا التي أرى كما هو مكتوب حرفيا بالمقال أنها فنانة موهوبة، ولكن بعد 3 محاولات في البطولة المطلقة يجب أن تتوقف وتعود مجددا للأدوار الموازية التي برعت في أدائها.. في كل الأحوال من حق أشرف وكل من يقرأ أن يختلف ولكني ضد أن يبدد النقيب طاقته في إقامة دعوى قضائية خارج رقعة الفن.

واختتم طارق الشناوي: أثق تمامًا في عدالة جهات التحقيق وأثق في نزاهة كل كلمة كتبتها وفي نفس الوقت أرحب بأي آراء أخرى ترى أن روجينا نجحت في إثبات جدارتها كبطلة مطلقة.

من جانبه أكد أشرف زكي في تصريحات تلفزيونية له، أنه تقدم ببلاغ آخر ضد الناقد الفني طارق الشناوي؛ بعد أن وصفه بأنه مرتش، حيث أكد: أنتظر حكم القضاء بيني وبين طارق الشناوي، ولن أترك حقي، ولن أتنازل عن بلاغي ضد طارق الشناوي.

وواصل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية: سآخذ حقي من خلال القضاء، وأدافع عن نفسي حتى آخر دقيقة، والتهمة التي اتهمت بها من قبل طارق الشناوي؛ تُدخلني السجن.

وفي أول تعليق من الفنانة روجينا، نشرت على صفحتها آية قرآنية لقول الله تعالى: "إن الله يدافع عن الذين آمنوا"، وعلقت: حقي عندك أنت يا رب يقيني بالله يقين.

يذكر أن روجينا شاركت في السباق الرمضاني لهذا العام 2024، بمسلسل "ستهم"، وتناول العمل قصة سيدة يُقتل زوجها فتدخل، في صراعات مع أسرتها وتحاول تربية أبنائها بعيدا عن المشاكل، ثم تضطر للتنكر في هيئة رجل حتى تواجه الصعوبات التي تقابلها في الحياة.

المصدر: القاهرة 24