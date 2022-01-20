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مصر.. أشرف زكي يرد على أنباء نقل عادل إمام إلى المستشفى

مجتمع

مصر.. أشرف زكي يرد على أنباء نقل عادل إمام إلى المستشفى
Globallookpress
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رد نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي على أنباء نقل الفنان عادل إمام إلى المستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية.

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وقال أشرف زكي: "كل هذا شائعات غير صحيحة بالمرة".

وأضاف: "الفنان الكبير عادل إمام، يتمتع بصحة جيدة الحمد لله، وفي منزله، ولم يتم نقله إلى المستشفى خلال الفترة الماضية كما يشاع".

وتطارد الفنان عادل إمام شائعات المرض والوفاة منذ 4 سنوات، و حرص شقيقه المنتج عصام إمام مؤخرا على نفي ما تردد عن معاناته من أزمة صحية سابقا.

المصدر: "مصراوي"

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