مصر.. أشرف زكي يرد على أنباء نقل عادل إمام إلى المستشفى

رد نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي على أنباء نقل الفنان عادل إمام إلى المستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية.

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وقال أشرف زكي: "كل هذا شائعات غير صحيحة بالمرة".

وأضاف: "الفنان الكبير عادل إمام، يتمتع بصحة جيدة الحمد لله، وفي منزله، ولم يتم نقله إلى المستشفى خلال الفترة الماضية كما يشاع".

وتطارد الفنان عادل إمام شائعات المرض والوفاة منذ 4 سنوات، و حرص شقيقه المنتج عصام إمام مؤخرا على نفي ما تردد عن معاناته من أزمة صحية سابقا.

المصدر: "مصراوي"