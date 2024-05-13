5 نصائح لحماية الدماغ من البلادة

يشير الدكتور الكسندر مياسنيكوف، إلى أن كل شيء حولنا أصبح يبدو غبيا وبصورة ملحوظة، لذلك يزداد عدد أصحاب التفكير السطحي الذين يركزون على مقاطع معينة من المعلومات.

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ويقول مياسنيكوف محذرا، إن شبكات التواصل الاجتماعي حلت محل الكتب في حياة الناس. ونتيجة لذلك، فإن الدول بدأت تتجه إلى طريق التدهور الفكري. لأن الإنسان إذا ملأ رأسه بـ"القمامة" من شبكات التواصل الاجتماعي، لن يبقى لديه مجال للمعلومات العادية.

ووفقا له، اتباع خمس قواعد ستساعد على وقف "وباء الغباء".

1 - لا تتصفح طويلا ما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي، بل اقرأ المنشور عليها بصورة انتقائية.

2 - اقرأ المعلومات المفيدة والضرورية فقط من الإنترنت.

3 - يجب استخدام التفكير النقدي والمحافظة على الذات.

4 - لا تعتبر أن كل ما يقال أو يكتب حقيقة. لأنه لا يوجد شيء اسمه حقيقة غير مشروطة.

5 - من السهل التلاعب بالأشخاص الذين تعرضوا للترهيب. لا تخف، لأن التفكير السليم والإيمان بالله يساعدان في العثور على نقطة ارتكاز.

المصدر: فيستي. رو