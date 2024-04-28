حقائق عن الدماغ يعجز العلم عن تفسيرها

بإجماع العلماء يتم توليد الأفكار من خلال نشاط مليارات الخلايا في البنية الأكثر تعقيدا في الكون المستكشف ألا وهي الدماغ البشري.

ولكن قد يبدو من المثير للدهشة أن التركيز على أهمية الدماغ في التفكير والعواطف أمر حديث نسبيا. إذ تظهر الحقائق التي نعرفها من التاريخ أن معظم الشعوب في الماضي اعتبرت القلب، وليس الدماغ، العضو الرئيسي للتفكر والشعور.

فهل من أدلة علمية تؤكد على دور القلب في توليد المشاعر إلى جانب الدماغ؟

هذا ما سنتحدث عنه في الحلقة الثانية مع الصحفي المختص بالشؤون العلمية أليكسي بايفسكي والذي يعمل لسنوات طويلة في مجال دراسة الدماغ البشري ويتناول هذه المسألة من وجهات نظر علمية متنوعة جدا.