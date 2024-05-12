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رغد صدام حسين تستذكر عبارة لوالدها عن مواجهة عدو يحمل سيفا طويلا وتثير تفاعلا كبيرا

مجتمع

رغد صدام حسين تستذكر عبارة لوالدها عن مواجهة عدو يحمل سيفا طويلا وتثير تفاعلا كبيرا
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أثارت رغد صدام حسين، نجلة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل، إثر استذكارها لعبارة قالها والدها عن الحنكة في مواجهة خصم يحمل سيفا طويلا.

وفي حسابها على منصة "إكس"، كتبت رغد صدام حسين: "بقلم الرئيس الشهيد صدام حسين..إذا كان لعدوك سيف طويل، فأضعِف خاصية سيفه بثبات جنانك، وأجعل عقلك يقدح حيث يثقل يديه سيفُه، وناور بالحركة وسرعة الوثوب، واقترب منه قبل أن يهوي به عليك، ليكون سيفك القصير قادرا على أن ينفذ في أبطه، وبذلك تلغي خاصية سيفه، وتتمكن منه".

وأثارت تدوينة رغد تفاعلا بين نشطاء على منصة "إكس"، حيث استشهدوا بمقاطع فيديو وصور سابقة لصدام حسين، ودعوا له بالرحمة.

رغد صدام حسين تستذكر عبارة لوالدها عن مواجهة عدو يحمل سيفا طويلا وتثير تفاعلا كبيرا

المصدر: RT

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