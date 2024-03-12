رغد صدام حسين تعزي في وفاة محام مصري دافع عن والدها وتنشر فيديو لمرافعته

قدمت رغد صدام حسين التعازي بوفاة المحامي المصري محمد منيب جنيدي القيادي بـ"التيار الناصري" وعضو هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

وقالت ابنة الرئيس العراقي الراحل في منشور عبر منصة "إكس": "أتقدم بأحر التعازي والمواساة لعائلة وزملاء المحامي المصري محمد منيب، عضو هيئة الدفاع عن والدي الشهيد صدام حسين، لقد كان رحمه الله صوتا مدويا بالحق لا يخشى لومة لائم".

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كما أرفقت المنشور بمقطع فيديو للمحامي الراحل خلال إحدى جلسات المرافعة التي قال فيها: "أسجل انتهاكا واضحا لحق الدفاع قامت به المحكمة متعمدة ونخشى أن يكون الغرض منه ارهابنا وتخويفنا حتى لا نحضر".

أتقدم بأحرّ التعازي والمواساة لعائلة وزملاء المحامي المصري محمد منيب، عضو هيئة الدفاع عن والدي الشهيد #صدام_حسين، لقد كان رحمه الله صوتاً مدوياً بالحق لا يخشى لومة لائم.#رغد_صدام_حسينpic.twitter.com/5IIcG8GLYk — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) March 11, 2024

وفي حديث إلى برنامج "قصارى القول" بث في أبريل 2023، قال محامي الرئيس العراقي الراحل صدام حسين إنه رغم المحاكمة التي جرت فإن صدام كان مقتنعا بأنه سيعدم، كاشفا ما كان يجري في الغرفة الملاصقة لمحاكمته.

المصدر: RT