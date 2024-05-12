الكويت.. نشر صور 24 امرأة ورجلا ضبطوا يمارسون الدعارة
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أمس السبت القبض على 24 امرأة ورجلا بتهمة ممارسة الرذيلة والدعارة.
ونشرت الداخلية الكويتية صورا للـ24 شخصا المضبوطين "مموهة" على منصة "إكس"، مع بيان جاء فيه أنه: "استمرارا لرصد ومتابعة كافة الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة حماية الآداب العامة من ضبط 24 شخصا بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة (ممارسة الرذيلة والدعارة) في مختلف محافظات البلاد، كما تم ضبط عدد من المعاهد الصحية المخالفة وتم إحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
استمرار توجيه الضربات لأوكار الرذيلة ومروجيها— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 11, 2024
ضبط (24) شخصاً بتهمة
(ممارسة الرذيلة ومخالفة الاداب العامة)
استمرارا لرصد ومتابعة كافة الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارة حماية الآداب العامة من ضبط (24) شخصاً بتهمة الأعمال… pic.twitter.com/6C5M3KCNDl
المصدر: RT