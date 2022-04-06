تفكيك شبكة دعارة في الكويت!
فككت السلطات الكويتية شبكة دعارة وسمسرة من جنسيات آسيوية وإفريقية، في منطقة جليب الشيوخ، التابعة لمحافظة الفروانية، بشرق البلاد.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها أمس الثلاثاء على حسابها في موقع "تويتر": "ضمن الجهود الأمنية المبذولة لضبط الخارجين عن القانون تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في إدارة حماية الآداب العامة، من ضبط 11 شخصا، 3 رجال و8 نساء من جنسية آسيوية وافريقية بتهمة الدعارة والسمسرة بمنطقة جليب الشيوخ، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم".
الإعلام الأمني:— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) April 5, 2022
ضمن الجهود الأمنية المبذولة لضبط الخارجين عن القانون تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في إدارة حماية الآداب العامة من ضبط 11 شخص، 3 رجال و8 نساء من جنسية آسيوية وافريقية بتهمة الدعارة والسمسرة بمنطقة جليب الشيوخ وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم pic.twitter.com/lrZr0Uzy9W
من جهة أخرى، أعلنت الداخلية الكويتية أن قطاع الأمن العام نفذ حملة أمنية على نفس المنطقة، جليب الشيوخ، أسفرت عن ضبط 58 مخالفا لقانون الإقامة.
الإعلام الأمني:— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) April 5, 2022
بتوجيهات من الفريق البرجس
قطاع الامن العام نفذ حملة أمنية على جليب الشيوخ
أسفرت عن ضبط 58 مخالف لقانون الإقامة وتحرير 22 مخالفة مرورية متنوعة pic.twitter.com/7cyv52Udm7
المصدر: RT