تفكيك شبكة دعارة في الكويت!

فككت السلطات الكويتية شبكة دعارة وسمسرة من جنسيات آسيوية وإفريقية، في منطقة جليب الشيوخ، التابعة لمحافظة الفروانية، بشرق البلاد.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها أمس الثلاثاء على حسابها في موقع "تويتر": "ضمن الجهود الأمنية المبذولة لضبط الخارجين عن القانون تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في إدارة حماية الآداب العامة، من ضبط 11 شخصا، 3 رجال و8 نساء من جنسية آسيوية وافريقية بتهمة الدعارة والسمسرة بمنطقة جليب الشيوخ، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم".

الإعلام الأمني:

ضمن الجهود الأمنية المبذولة لضبط الخارجين عن القانون تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في إدارة حماية الآداب العامة من ضبط 11 شخص، 3 رجال و8 نساء من جنسية آسيوية وافريقية بتهمة الدعارة والسمسرة بمنطقة جليب الشيوخ وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم pic.twitter.com/lrZr0Uzy9W — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) April 5, 2022

من جهة أخرى، أعلنت الداخلية الكويتية أن قطاع الأمن العام نفذ حملة أمنية على نفس المنطقة، جليب الشيوخ، أسفرت عن ضبط 58 مخالفا لقانون الإقامة.

الإعلام الأمني:



بتوجيهات من الفريق البرجس



قطاع الامن العام نفذ حملة أمنية على جليب الشيوخ

أسفرت عن ضبط 58 مخالف لقانون الإقامة وتحرير 22 مخالفة مرورية متنوعة pic.twitter.com/7cyv52Udm7 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) April 5, 2022

المصدر: RT