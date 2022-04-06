 
مباشر

تفكيك شبكة دعارة في الكويت!

مجتمع

تفكيك شبكة دعارة في الكويت!
تويتر
تفكيك شبكة دعارة في الكويت!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sra9

فككت السلطات الكويتية شبكة دعارة وسمسرة من جنسيات آسيوية وإفريقية، في منطقة جليب الشيوخ، التابعة لمحافظة الفروانية، بشرق البلاد.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها أمس الثلاثاء على حسابها في موقع "تويتر": "ضمن الجهود الأمنية المبذولة لضبط الخارجين عن القانون تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في إدارة حماية الآداب العامة، من ضبط 11 شخصا، 3 رجال و8 نساء من جنسية آسيوية وافريقية بتهمة الدعارة والسمسرة بمنطقة جليب الشيوخ، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم".

من جهة أخرى، أعلنت الداخلية الكويتية أن قطاع الأمن العام نفذ حملة أمنية على نفس المنطقة، جليب الشيوخ، أسفرت عن ضبط 58 مخالفا لقانون الإقامة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا