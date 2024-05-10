تقارير تكشف عن تفاصيل جديدة في قضية عصابة "التيك توك" المتهمة باغتصاب الأطفال في لبنان

كشفت تقارير صحفية تفاصيل جديدة في قضية عصابة "التيك توك" التي يشتبه بأنها عمدت إلى اغتصاب أطفال واستغلتهم لتوريطهم في تعاطي المخدرات وترويجها.

وأفادت تقارير صحفية بأن اسم التيكتوكر "جيجي غنوي" يعزى إلى المتهمين الذين ادعى عليهم القضاء اليوم الجمعة.

وذُكر أن الشابة التي لعبت دورا في اغراء القاصرين واستدراجهم، متوارية عن الأنظار.

متابعة: جيجي غنوي، سنارة عصابة اغتصاب الأطفال والشريكة في استدراجهم، ظهرت في فيديوهات عديدة مع قاصر في محل "ماتريكس" للثياب، جيجي ظهرت في مقابلة تلفزيونية قبل ان تحذف حساباتها على انستغرام وتيكتوك، آخر ظهور لها كان في دبي، ما بعرف إذا بعدها هونيطك pic.twitter.com/PbKfZcDUgz — Ahmad M. Yassine | أحمد م. ياسين (@Lobnene_Blog) May 9, 2024

⚠️ جيجي غنوي، سنارة #عصابة_اغتصاب الأطفال والشريكة في استدراجهم، ظهرت في فيديوهات عديدة مع قاصر في محل "ماتريكس" للثياب pic.twitter.com/3cI0926CrR — marc chidiac (@marc__chidiac) May 9, 2024

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وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام لبنانية إن عدد الموقوفين في قضية عصابة "التيكتوكرز" التي يشتبه بأنها عمدت إلى اغتصاب أطفال واستغلتهم لتوريطهم في تعاطي المخدرات وترويجها، ارتفع إلى 10 أشخاص.

المصدر: وكالات