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تقارير تكشف عن تفاصيل جديدة في قضية عصابة "التيك توك" المتهمة باغتصاب الأطفال في لبنان

مجتمع

تقارير تكشف عن تفاصيل جديدة في قضية عصابة
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كشفت تقارير صحفية تفاصيل جديدة في قضية عصابة "التيك توك" التي يشتبه بأنها عمدت إلى اغتصاب أطفال واستغلتهم لتوريطهم في تعاطي المخدرات وترويجها.

وأفادت تقارير صحفية بأن اسم التيكتوكر "جيجي غنوي" يعزى إلى المتهمين الذين ادعى عليهم القضاء اليوم الجمعة.

وذُكر أن الشابة التي لعبت دورا في اغراء القاصرين واستدراجهم، متوارية عن الأنظار.

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وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام لبنانية إن عدد الموقوفين في قضية عصابة "التيكتوكرز" التي يشتبه بأنها عمدت إلى اغتصاب أطفال واستغلتهم لتوريطهم في تعاطي المخدرات وترويجها، ارتفع إلى 10 أشخاص.

المصدر: وكالات

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