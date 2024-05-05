مصر.. مطرب شهير يطالب بإغلاق تطبيق "التيك توك" نهائيا

طالب مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش، بوقف وغلق تطبيق "التيك توك" بشكل نهائي بسبب ما يحتويه من الأفعال السيئة التي تصدر من قبل الشباب والفتيات وما يشهده الموقع من مظاهر التسول.

وقال حسن شاكوش: "الوضع أصبح مقرفا، فضحتونا حتى صاروا يقولون علينا أننا نتسول على التيك توك، أفسدتم منظرنا في المجتمع".

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وأضاف: "للأسف هناك شباب وبنات يدخلوا معهم على المباشر أشخاص شواذ، ومن مصر هناك أشكال على التيك توك تقول ألفاظ لم أسمعها في حياتي، أذكركم أن هناك بنات وسيدات محترمة لا يجب أن تسمع هذا الكلام".

المصدر: RT + "القاهرة 24"