مصر.. التحقيقات تكشف تفاصيل اتهام الـ"بلوغر" نادين طارق بنشر فيديوهات خادشة للحياء على "تيك توك"

باشرت النيابة العامة المصرية التحقيق مع الـ"بلوغر" نادين طارق بتهمة بث مقاطع فيديو عبر حسابها على منصة "تيك توك" متضمنا صورا خادشة للحياء وألفاظا منافية للآداب العامة.

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وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة ضبط الـ"بلوغر" نادين طارق أنها قامت ببث مقاطع فيديو عبر حسابها على منصة "تيك توك" متضمنا مقاطع فيديو خادشة للحياء وتتضمن ألفاظا منافية للآداب العامة، وأمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأفادت التحقيقات بأن المتهمة تدعى آية طارق شهيرة بـ"نادين طارق" بالغة من العمر 32 عاما مقيمة بمنطقة حدائق الأهرام، اعتادت إثارة الجدل من خلال مقاطع الفيديو التي تقوم بنشرها عبر منصة التواصل الاجتماعي.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على الـ"بلوغر" بعد رصد مقاطع فيديو لها تحتوى على إشارات وإيحاءات منافية للآداب العامة.

وبفحص هاتفها المحمول تبين احتواؤه على عديد من مقاطع الفيديو التي تم بثها على منصة التواصل الاجتماعي والمتضمنة فيديوهات خادشة للحياء ومنافية للآداب.

المصدر: موقع "فيتو" المصري