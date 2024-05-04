النيابة المصرية تكشف تفاصيل صادمة عن جريمة قتل "صغير شبرا"

كشف قاتل "صغير شبرا" خلال التحقيقات أمام النيابة العامة المصرية، تفاصيل مثيرة، وذلك تنفيذا لطلب شخص مصري مقيم بالكويت، باختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل المال.

وأوضح قاتل "صغير شبرا الخيمة" خلال التحقيقات أنه نفذ طلب شخص مصري مقيم بالكويت تعرف عليه بموقع الدارك ويب الخاص بتجارة الأعضاء البشرية، باختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ خمسة ملايين جنيه.

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وكشفت التحقيقات تفاصيل القضية رقم 1820 لسنة 2024 إداري قسم أول شبرا الخيمة حيث جاءت أقوال قاتل صغير شبرا الخيمة كالتالي: "جردت أحمد المعروف إعلاميا بـ "صغير شبرا الخيمة" من ملابسه والشاب علي المقيم بالكويت قال لي خذ المحقنة واسحب السائل، وأخذت مشرط جراحي ومن عند الصدر نزلت بالمشرط لحد السرة، وفتحت الجلد وقال لي كل حاجة ولها سعرها".

وأضاف قاتل "صغير شبرا الخيمة": "علي قالي هات سكينة ساخنة، وافتح الجرح تاني من أوله بالسكينة، وأدخل يدك لتشد الأعضاء.. أوضح أن الأمعاء سعرها 2.5 مليون جنيه، وبعدها الرئة بـ 3 ملايين جنيه والخصيتين بخمسة مليون".

وكانت الأجهزة الأمنية قد كشفت تفاصيل الجريمة المروعة التي راح ضحيتها فتى عمره 15 عاما على يد جاره في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية في مصر.

وفي تصريح لوسائل إعلام مصرية، قالت شقيقة المجني عليه كاشفة بعض تفاصيل الحادثة: "إن المتهم خطف أخاها قبل 3 أيام وذبحه وسرق أعضاءه البشرية، وحين عثروا على جثته وجدوها مقسومة نصفين بشكل طولي وتبين أن أجزاء من أعضائه غير موجودة مثل العين".

المصدر: "القاهرة 24"