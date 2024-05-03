مصر.. كشف تفاصيل صادمة تتعلق بجريمة قتل "طفل شبرا" وبيع أعضائه

كشف مصطفى محمد، محامي طفل شبرا (أحمد) الذي قتل على يد قهوجي لسرقة أعضائه البشرية، عن تفاصيل جديدة للجريمة بعد الاعترافات الصادمة التي أدلى بها المتهم أمام جهات التحقيق.

وقال المحامي إن قاتل موكله الطفل أحمد اعترف أنه باع كليته من قبل بأوراق رسمية قبل ارتكابه الواقعة، بسبب حاجته للمال، وبالمبلغ الذي تحصل عليه قام بشراء أثاث لشقته السكنية التي ارتكب بها الجريمة.

وأضاف: عندما نفدت الأموال التي حصل عليها بدأ يبيع الأثاث الذي اشتراه..

وتابع المحامي: بعدها قرر المتهم كتابة منشور في غروب خاص لتجارة الأعضاء البشرية على فيس بوك، وقال إنه يرغب ببيع فص من كبده للحصول على مبلغ مالي.

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وأكمل المحامي حديثه قائلا: بعد البوست اللي كتبه على الجروب.. تعرف القاتل على المتهم التاني المتواجد بالكويت، وهذا الأخير قاله له لماذا تبيع جزء منك للحصول على المال، إذا كان بالإمكان استدراج طفل لأخذ (عينات) أجزاء منه.

وأشار المحامي إلى أن المتهم الثاني (المقيم بالكويت) أوهم القاتل بأنه سيعطيه 5 ملايين جنيه مقابل أن يسرق أعضاء أحد الأطفال.

وأضاف أن القاتل وضع منوم في العصير للطفل أحمد، ومن ثم قتله وشرح جثته، بإرشاد من المتهم الثاني المتواجد بالكويت، حيث كان الأخير يرسل له فيديوهات لكيفية التشريح بطريقة صحيحة.

المصدر: Cairo Live