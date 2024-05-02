محكمة بلندن تنظر في جريمة مقتل صبي وإصابة 4 آخرين في هجوم باستخدام السيف

مثل رجل أمام محكمة بلندن بتهمة الاعتداء بالسيف في حادث وقع بلندن وأدى لمقتل صبي مراهق وإصابة ضابطي شرطة وآخرين بجروح بليغة ، ليواجه اتهامات بالقتل والشروع في القتل.

اتهم ماركوس أردويني مونزو (36 عاما) ويحمل الجنسيتين الإسبانية والبرازيلية، بالقتل، والتسبب بوفاة التلميذ دانييل أنجورين (14 عاما) أثناء سيره إلى المدرسة صباح الثلاثاء في إحدى ضواحي شمال شرق لندن.

وقال المدعي العام، ديفيد بيرنز، إن مونزو صدم بشاحنته رجلا في منطقة "هينو" قبل الساعة السابعة صباح الثلاثاء، ثم نزل من الشاحنة وهو غاضب وأخبر الرجل بأنه سيقتله قبل أن يصيبه في رقبته.

ثم اقتحم منزلا مجاورا، فيه زوجين نائمين مع ابنتهما البالغة من العمر 4 سنوات. وصاح قائلا "الإيمان بالله"، ثم هاجم الرجل، وأصابه في رقبته وذراعه.

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ثم نصب مونزو كمينا للطفل أنجورين، فجرح رقبته وطعنه في صدره وهو ملقى على الأرض ما أدى لوفاته.

وقال بيرنز: عندما وصل ضباط الشرطة وحاولوا مساعدة الصبي، قفز مونزو من بين الشجيرات وهرب.

وقال مفوض الشرطة، مارك رولي، لإذاعة "إل بي سي" إن الضباط طاردوه، ودخلوا معه في مواجهة ما أدى لإصابة شرطية إصابة خطيرة.

وأشار رولي إلى أن الضابطة كادت أن تفقد يدها، وقد امضى الجراحون ساعات لإعادة وضع ذراعها في مكانه مرة أخرى.

كما أصيب زميل الضابطة بجروح خطيرة في ذراعه ويده أثناء المواجهة.

وحاصرت تعزيزات من رجال الشرطة مونزو، وألقوا القبض عليه مستخدمين مسدس الصعق لإخضاعه واحتجازه.

ويأتي هذا الحادث بالتزامن مع توجه الناخبين في لندن إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس بلديتهم وأعضاء للمجلس المحلي، علما بأن الجريمة والثقة في قوات شرطة العاصمة من القضايا كانت من القضايا الرئيسية المطروحة في الحملة الانتخابية.

وأشاد رولي، الذي يقود شرطة العاصمة، بضباطه لملاحقتهم الجاني معرضين أنفسهم للخطر. وقال إنهم وصلوا بعد 12 دقيقة من تلقي المكالمة الأولى، واعتقلوا الجاني بعد 10 دقائق.

المصدر: أ ب