بريتني سبيرز وسام أصغري يتوصلان إلى تسوية للطلاق بعد زواج دام 14 شهرا

أفادت مجلة "بيبول" الأمريكية بأن المغنية الأمريكية بريتني سبيرز توصلت وطليقها الإيراني الأصل سام أصغري إلى تسوية للطلاق.

ويأتي القرار بعد تسعة أشهر من انفصالهما عقب 14 شهرا من الزواج، وتقدم أصغري بطلب الطلاق.

ووفقا للوثائق التي حصلت عليها المجلة، أيد الزوجان السابقان شروط اتفاق ما قبل الزواج، وتنتظر الأوراق الآن توقيع القاضي لوضع اللمسات الأخيرة على الانفصال.

وقال مصدر للمجلة: "كان الطلاق وديا ولم يتم الطعن في اتفاق ما قبل الزواج. تواصل بريتني استعراض حريتها وتمضي قدما".

وأوضح المصدر أيضا أنه على الرغم من التقارير السابقة، فإن سبيرز لا تدفع إيجار سكن أصغري، نافيا أن تكون تعاني من ضائقة مالية، واصفا هذه التقارير بأنها "كاذبة".

وبعد تقديم طلب الطلاق، تحدث أصغري (30 عاما) لأول مرة عن انفصاله عن سبيرز (42 عاما) ببيان على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب: "بعد ست سنوات من الحب والالتزام تجاه بعضنا البعض، قررت أنا وزوجتي إنهاء رحلتنا معا. سنتمسك بالحب والاحترام الذي نكنه لبعضنا البعض وأتمنى لها الأفضل دائما".

المصدر: people