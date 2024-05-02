وزيرة مصرية سابقة تدافع عن الطبيب حسام موافي بعد الهجوم عليه لتقبيله يد رجل أعمال

دافعت وزيرة الصحة والسكان السابقة في مصر هالة زايد، عن أستاذ طب الحالات الحرجة حسام موافي، وما أثير ضده بسبب تقبيله يد رجل الأعمال والبرلماني محمد أبو العينين، خلال حفل قران ابنته.

وقالت الدكتورة هالة زايد، في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي: "الأستاذ الجليل الدكتور حسام موافي، معلم الأجيال، والأستاذ المحترم محمد أبو العنين ممن أنفقوا بسخاء في الخفاء لتعليم الأجيال، وهذه شهادتي".

وطالبت هالة زايد، مهاجمي الدكتور حسام موافي بأن يكفوا أيديهم عنه، قائلة: "كفوا أيديكم عن رموز مصر، فهناك لغة وود وعشم بين هذه القامات لا يدركها الكثير".

وفي وقت سابق، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة يظهر خلالها الدكتور حسام موافي، وهو يقبل يد رجل الأعمال محمد أبو العينين، ما أثار تحفظ البعض على الصورة.

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المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية