مصر.. موقف عفوي للطبيب الشهير حسام موافي يتسبب بجدل واسع (صورة + فيديو)

انتشرت على مواقع التواصل في مصر صورة تظهر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العين، وهو يقبل يد رجل الأعمال والبرلماني محمد أبو العينين، ما أثار جدلا كبيرا.

وانتشرت الصورة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، حيث تعرض الدكتور حسام موافي لهجوم كبير لكونه يحظى بجماهيرية كبيرة، مستنكرين تقبيله يد رجل أعمال تحت أي مسمى.

في حين أن الصورة المتداولة مأخوذة من مقطع فيديو خلال عقد قران ابنة موافي بحضور أبو العينين، الذي كان يتحدث بالود والحب عن موافي وما يقدمه من محتوى علمي وديني، إلا أنه تم قص الصورة ونشرها على مواقع التواصل بشكل واسع دون العودة إلى أصل الفيديو، ودون معرفة حقيقتها، وهو ما اعتبره البعض "اصطيادا في الماء العكر".

وأثارت هذه اللقطات جدلا كبيرا على مواقع التواصل حيث انتقد بعضهم تصرف موافي، فيما رأى آخرون أنه تعبير عن امتنان ولقطة عفوية، وفق ما هو واضح في الفيديو.

ماشي حتي لو صح وحقيقي ومش ملعوب في الفيديو كمان ، بوسة امتنان للراجل علي كلمته بيحييه وحب يبوسه لكن عشان هو قاعد ماطلشي غير أيده مفهاش حاجه خالص بين الحبايب — Lially 💙🇪🇬💚🤍 (@Lially00) May 1, 2024

انا شوفت الصورة قبل الفيديو افتكرتها متركبة . أما شوفت الفيديو بصراحة انصدمت وزعلت . وما اعتقدش اني هسمعة تاني لانة في نظري هو أكبر من التصرف دا — Ahmed Galal (@AhmedGa79182444) May 1, 2024

المصدر: RT