رجل الأعمال المصري محمد أبو العينين يكشف حقيقة بيعه قنوات "صدى البلد" لمستثمرين إماراتيين

نفى رجل الأعمال المصري محمد أبو العينين ما تردد عبر بعض المنصات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن توقيعه عقود بيع مجموعة "قنوات صدى البلد" لمستثمرين إماراتيين.

وقال محمد أبو العينين وهو وكيل مجلس النواب المصري ورئيس مجلس إدارة شبكة قنوات صدى البلد المصرية في تصريحات خاصة لموقع "القاهرة 24": "إن ما تردد حول بيع المجموعة لمستثمرين إماراتيين كذب، وليس له أي أساس من الصحة".

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كما نفت إدارة مؤسسة قنوات ومواقع "صدى البلد" ما نشر بشأن بيع المؤسسة لمستثمرين إماراتيين، مؤكدة أن هذا الأمر محض شائعات لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلا.

وأشارت إدارة المؤسسة في بيان صحفي إلى أنه لا توجد أي نية حاليا أو مستقبلا لبيعها على الإطلاق، فهي من ركائز دعم الدولة والدفاع عن مصالحها وجزء من قوة مصر.

وأكد البيان الصحفي أن قنوات ومواقع "صدى البلد" تشهد خلال الفترة الأخيرة عملية تطوير تكنولوجية وتحريرية لمواكبة التطورات العالمية، وهذا الأمر معلن للجميع وتعمل عليه المؤسسة بشكل دوري.

وطالبت إدارة مؤسسة صدى البلد المواقع الإخبارية بضرورة تحري الدقة والمصداقية فيما يتعلق بنشر أي أخبار في هذا الشأن، والرجوع إلى إدارة "صدى البلد" باعتبارها المصدر الرئيسي والأساسي لأي معلومات تخص المؤسسة.

المصدر: "القاهرة 24"