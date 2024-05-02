إعلامية مصرية شهيرة تعلن حصولها على حكم قضائي ضد الإعلامي نيشان والأخير ينفي

أعلنت الإعلامية المصرية ياسمين عز أن نيابة دبي أصدرت أمس حكما بالقبض على الإعلامي اللبناني نيشان ديرهاروتيونيان، بعد أزمتهما في حضور منتدى الإعلام العربي بدبي لكنه ينفي زعمها

وفاجأت المذيعة المصرية ياسمين عز، الجمهور مساء اليوم، بإعلانها نبأ اصدار حكم القبض على الإعلامي نيشان، في واقعة اتهامها له بـ"التعدي عليها بالسب وإهانتها" بعدما تغيبت عن حضورها ندوة بعنوان "الإعلام والترند" كانت مقامة على هامش فعاليات منتدى الإعلام العربي في دبي، العام الماضي.

وقالت ياسمين عز خلال برنامجها "كلام الناس": "نيابة دبي أصدرت حكم القبض على نيشان، مع العلم إني رفضت كل المحاولات والمحايلات للصلح ولا أحد يقول لي المسامح كريم، وحقي لن أسمح فيه، والتعويض رقم كبير جدا، ولن أذكره، لكن سوف أتبرع به لأوجه الخير ولست محتاجة أموال".

هذا وعلق الإعلامي اللبناني نيشان على تصريحات الإعلامية ياسمين عز، نافيا تهمة اصدار قرار قضائي بالقاء القبض عليه.

وصلت دبي الآن

لتصوير حلقة تلفريونيّة غدًا.

الطّقس مُمتِع

في دانة الدُّنيا.❤️ — نيشان (@Neshan) May 2, 2024

وقال نيشان عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس": "وصلت دبي الآن، لتصوير حلقة تلفزيونية غدا، الطقس ممتع".

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المصدر: وسائل إعلام مصرية