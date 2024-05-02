تداول أنباء عن زواج فنانة لبنانية من ممثل مصري (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام أنباء ارتباط الفنانة اللبنانية دانا حلبي بالفنان المصري محمد رجب عقب رؤيتهما سويا بحفل زفاف المخرج المصري إسماعيل فاروق مؤخرا.

وانتشر مقطع فيديو للفنان المصري والفنانة اللبنانية، وهما في حفل عقد قران المخرج إسماعيل فاروق حيث ظهرا وهما ممسكان بيد بعضهما البعض وظهر اهتمام رجب بها طوال مقطع الفيديو وحرصه على البقاء بجانبها والجلوس معا مما أثار حيرة وتساؤل الجمهور حول طبيعة العلاقة بينهما خاصة أنهما لم يعلنا حتى الآن عن وجود علاقة زواج أو خطوبة تجمعهما.

وأفاد موقع "القاهرة 24" من مصادر، بأن "الزواج الرسمي بالفعل وقع بين محمد رجب ودانا حلبي منذ أكثر من شهرين، بعد علاقة صداقة قوية تحولت لحب، لكن لم يعلن الطرفان هذا الخبر لجمهورهما حتى الآن، وحرصا على أن يكون بين المقربين فقط".

اطلالة #دانا_الحلبي والممثل المصري #محمد_رجب في حفل زفاف مصري تثير التساؤل، فهل تمت خطوبطهما؟ pic.twitter.com/ofMDe5Sbum — Bila Rakaba (@BilaRakaba) April 25, 2024

سبق وتعاون كل من الفنان المصري والفنانة اللبنانية، في عمل درامي من قبل وهو مسلسل "الونش" والذي جاء إنتاج عام 2022 ومن وقتها ظن الجمهور وحود علاقة عاطفية تجمع المصري محمد رجب باللبنانية دانا حلبي خصوصا مع انفصال الفنان المصري عن زوجته منذ أكثر من 10 أعوام.

وبدأت شهرة دانا الحلبي من خلال الأغاني الجريئة وأطلق عليها لقب "دانا دندن" بسبب إحدى أغانيها، وكانت من أولى الفنانات اللواتي اقتحمن عالم الجرأة في الفيديو كليب.

واقتحمت حلبي عالم التمثيل بعد غيابها فترة عن عالم الفن إذ بدأت مشوارها في التمثيل من خلال مسلسل "بس مباشر" إلى جانب عدد من النجوم العرب أبرزهم سوسن بدر والفنان الراحل طلعت زكريا، كما شاركت في مسلسل "الهيبة" و"حرملك" وعدة أعمال أخرى.

المصدر: وسائل إعلام مصرية