صورة تكشف حقيقة علاقة فنان سوري مشهور بنجمة استعراضية جريئة!

نشر الفنان السوري، عبد المنعم عمايري صورة رفقة النجمة اللبنانية الاستعراضية، دانا حلبي، بعد أيام من إعلان خطبتها ونشرها صورة يدها ويد العريس وهما مرتديان خاتم الخطوبة.

وبدا من الصورة التي نشرها عمايري أمس الثلاثاء على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ونشرتها دانا بعده، مدى قربهما وانسجامهما، بعد نفي عمايري في وقت سابق الإرتباط بها، لتنهال عليهما التهاني.

وسبق لصفحات فنية معنية بأخبار المشاهير أن قالت إن عريس دانا هو عمايري طليق الفنانة السورية، أمل عرفة، ووالد ابنتيها.

وبالرغم من عدم تأكيد الخبر، إلا أن هوية العريس آنذاك شكلت صدمة كبيرة لدى الجمهور، الذي قال إنه لا يوجد تجانس بين النجم السوري وعروسته التي تصغره بسنوات كثيرة.

وبدأت شهرة دانا الحلبي من خلال الأغاني الجريئة وأطلق عليها لقب "دانا دندن" بسبب إحدى أغانيها، وكانت من أولى الفنانات اللواتي اقتحمن عالم الجرأة في الفيديو كليب.

واقتحمت حلبي عالم التمثيل بعد غيابها فترة عن عالم الفن إذ بدأت مشوارها في التمثيل من خلال مسلسل "بس مباشر" إلى جانب عدد من النجوم العرب أبرزهم سوسن بدر والفنان الراحل طلعت زكريا.

المصدر: وكالات