انهيار سقف جامع في السعودية (فيديو)

أظهر مقطع فيديو سقوط سقف للتوسعة الخارجية لجامع الظهران القديم الواقع داخل حرم جامعة الملك فهد في الظهران بالمنطقة الشرقية في السعودية، بسبب الأمطار الغزيرة والرياح.

والمنطقة التي يغطيها (الشينكو) وهو عبارة عن مجموعة ألواح معدنية، كانت ساحة خارجية للجامع قبل أكثر من 20 سنة، وتم تهيئة هذه الساحة لاستيعاب أعداد أكبر من المصلين.

ومسجد الظهران هو مسجد بنته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ويقع المسجد في حرم الجامعة ذاتها في الظهران بالمنطقة الشرقية، وبني المسجد في عام 1393 هـ الموافق 1974 م.

نتيجة #امطار_الشرقيه هذا اليوم الأربعاء .. سقوط سقف ( الشينكو ) للتوسعة الخارجية لـ #جامع_الظهران القديم الواقع داخل حرم جامعة الملك فهد. علما ان المنطقة التي يغطيها الشينكو كانت ساحة خارجية قبل اكثر من ٢٠ سنة، وتم تهيئة هذه الساحة لاستيعاب أعداد أكبر من المصلين@khobar_historypic.twitter.com/p74gvOYvy6 — ياسر السيف (@Yasser_AlSaif) May 1, 2024

وتتعرض السعودية لمنخفض جوي يتمركز في الوسط والأجزاء الشرقية والجنوبية من المملكة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد السعودية أن حالة الطقس تشهد رياحا شديدة السرعة وانعدام مدى الرؤية وصواعق رعدية خلال اليوم الخميس.

المصدر: RT