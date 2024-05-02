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انهيار سقف جامع في السعودية (فيديو)

مجتمع

انهيار سقف جامع في السعودية (فيديو)
Legion-Media
جامع الظهران، السعودية، أرشيف
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أظهر مقطع فيديو سقوط سقف للتوسعة الخارجية لجامع الظهران القديم الواقع داخل حرم جامعة الملك فهد في الظهران بالمنطقة الشرقية في السعودية، بسبب الأمطار الغزيرة والرياح.

والمنطقة التي يغطيها (الشينكو) وهو عبارة عن مجموعة ألواح معدنية، كانت ساحة خارجية للجامع قبل أكثر من 20 سنة، وتم تهيئة هذه الساحة لاستيعاب أعداد أكبر من المصلين.

ومسجد الظهران هو مسجد بنته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ويقع المسجد في حرم الجامعة ذاتها في الظهران بالمنطقة الشرقية، وبني المسجد في عام 1393 هـ الموافق 1974 م.

وتتعرض السعودية لمنخفض جوي يتمركز في الوسط والأجزاء الشرقية والجنوبية من المملكة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد السعودية أن حالة الطقس تشهد رياحا شديدة السرعة وانعدام مدى الرؤية وصواعق رعدية خلال اليوم الخميس.

المصدر: RT

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