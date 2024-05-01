وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان والرئيس الإماراتي ينعاه

نعى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

وأصدر ديوان الرئاسة بيانا جاء فيه:

"بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عمه المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

ويعلن ديوان الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة سبعة أيام اعتبارا من اليوم.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان:

- "كان الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة ل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين من القلة القليلة التي كان لها شرف مرافقة المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الوالد المؤسس وباني دولة الإمارات منذ نعومة أظفاره... كما أنه نهل الخبرة العملية والمعرفية من الشيخ زايد رحمه الله لأنه كان عليمًا وضليعًا بأحوال أهالي العين وأخبارهم منذ أن كان ممثلاً للحاكم في منطقة العين بدوره".

- "كان الشيخ طحنون من كوكبة الرجال الذين وضع فيهم الشيخ زايد ثقته المطلقة فعينه في الحادي عشر من سبتمبر عام 1966 في أول مناصبه الرسمية بعد شهر من استلامه مقاليد الحكم في إمارة أبو ظبي حيث قام الشيخ زايد رحمه الله بتعيين سمو الشيخ طحنون بن محمد رئيسا لدائرة الزراعة ورئيسا لبلدية العين وكان من ضمن العاملين معه على المشروع الإتحادي العظيم الذي توج في الثاني من ديسمبر عام 1971 بإعلان دولة الاتحاد، وقد شغل سموه قبلها منصب وزير البلديات والزراعة منذ الأول من يوليو لعام 1971، كما تم تعيينه ممثلا للحاكم في منطقة العين في يوم التاسع من أغسطس من نفس العام".

- "في الثامن من يوليو لعام 1972 صدر مرسوم أميري يقضي بتعيين سمو الشيخ طحنون بن محمد عضواً في مجلس إدارة صندوق أبوظبي للإنماء والاقتصاد العربي (صندوق أبوظبي للتنمية حاليا)، ورئيسا لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في عام 1973".

وفق ما ذكر ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين.

المصدر: "وام" + RT