رئيس الإمارات وشيوخ آل نهيان يشيعون سعيد بن زايد (صور)

أدى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، صلاة الجنازة على جثمان أخيه الراحل الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي.

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وأفادت وكالة الأنباء الإمارتية "وام" بأن "شيوخ عائلة آل نهيان أدوا الصلاة أيضا على جثمان الراحل، ودعا المصلون المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعفوه ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه ويكرم نزله جزاء ما قدمه خلال حياة حافلة بالعطاء والعمل كرسها لخدمة شعبه ووطنه.. سائلين المولى تعالى أن يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب " إنا لله وإنا إليه راجعون ".



وشيع بن زايد وشيوخ آل نهيان جثمان الراحل الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان إلى مثواه الأخير ووري في مقبرة البطين في أبوظبي.

وام

وام

وام

وام

وام

المصدر: وام