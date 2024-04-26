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الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي

مجتمع

الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي
Sputnik
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أعلن الديوان الملكي السعودي مساء يوم الجمعة وفاة الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

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وصدر عن الديوان الملكي بيان جاء فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليه - إن شاء الله - يوم غد السبت الموافق 18 شوال 1445 هجري بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وأضاف البيان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: "واس"

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