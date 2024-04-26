مصر.. شبيهة سعاد حسني تثير جدلا واسعا في البلاد

تصدرت صور شبيهة سعاد حسني تريند "فيسبوك" في مصر بعدما أثار شبهها الكبير للسندريلا جدلا واسعا بين مستخدمي السوشيال ميديا.

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وانتشرت الصور بسرعة البرق بين نشطاء السوشيال ميديا، حيث شبه مستخدمو التواصل الاجتماعي الفتاة بالفنانة الراحلة سعاد حسني، ما أثار جدلا واسعًا للتشابه الكبير الواضح بين الفتاة التي تمتلك حساب شخصي على فيسبوك يدعى سارة أمير، والسندريلا.

جاءت أغلب تعليقات مستخدمي فيسبوك متعجبة من الشبه الكبير بين صورة الفتاة وسعاد حسني، فيما ادعت بعض التعليقات الأخرى أن الصور مفبركة بهدف إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: القاهرة 24