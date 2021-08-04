مصر.. تسجيل صوتي نادر يعرض لأول مرة للفنانة سعاد حسني

عرض الصحفي المصري محمود مطر تسجيلا صوتيا نادرا للفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني من العاصمة البريطانية، لندن.

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وقال الصحفي محمود مطر، إنه حاول الاتصال بها 3 أشهر متواصلة لينجح أخيرا في مكالمتها، حيث حرصت سعاد حسني في التسجيل الصوتي النادر على توجيه التحية إلى رئيس الوزراء المصري الراحل كمال الجنزوري، بسبب موافقته وقت تسجيل حديثها على قرار علاجها على نفقة الدولة، حيث قالت عنه "جاء ببالغ الرقة ومحافظا على كرامتي وبمشاعر إنسانية عالية".

كما تطرقت سعاد حسني في حديثها النادر إلى علاقتها ببعض الفنانين، وأوضحت علاقة المحبة بينها وبين الفنانة المصرية، نجلاء فتحي، وكذلك الفنانة الراحلة نادية لطفي، التي أكدت أنها صديقتها المقربة.

وتابعت سعاد حسني أنها أرسلت وردة إلى نادية لطفي بمناسبة عيد الحب "الفالنتاين".

وأكدت سعاد حسني أن عيد الحب في لندن يختلف تماما عن مصر، موضحة أنه يمثل قيمة كبيرة لدى البريطانيين، وأنه يتم توزيع قرابة 10 ملايين وردة في تلك المناسبة السنوية.

كما كشفت سعاد حسني في تصريحاتها أنها ستقوم ببطولة فيلم يحمل اسم "تحت تهديد السلاح" فور عودتها من رحلة علاجها في لندن، وهو من إخراج رأفت الميهي.

جدير بالذكر أنه تردد أن الفنانة سعاد حسني ماتت منتحرة بعد أنباء عن سقوطها من شرفة شقة كانت تقيم بها في العاصمة البريطانية لندن، وقالت السفارة المصرية في لندن، يومها، إن الرئيس، حسني مبارك أمر بنقل الجثمان إلى مصر على متن طائرة خاصة لتدفن هناك.

المصدر: المصري اليوم