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مصر.. جدل كبير حول الفنانة سعاد حسني بعد مرور 20 عاما على وفاتها وشقيقتها تحسم الأمر

مجتمع

مصر.. جدل كبير حول الفنانة سعاد حسني بعد مرور 20 عاما على وفاتها وشقيقتها تحسم الأمر
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سعاد حسني
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شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، جدلا واسعا حول الفنانة سعاد حسني على الرغم من مرور 20 عاما على رحيل "السندريلا".

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وفي الساعات القليلة الماضية، تحدث الكثيرون عن اكتشاف أسرة الفنانة الراحلة لفقدانها شعرها أثناء الغسل، وذلك ضمن ألغاز كثيرة تحوم حول الفنانة بعد وفاتها في بريطانيا والعثور على جثتها ملقاة من شرفة مسكنها.

وقالت جنجاه عبدالمنعم الأخت غير الشقيقة للفنانة سعاد حسني إن هذه المعلومة عارية تماما عن الصحة: "اللي قال الكلام ده وروج له أحد الكُتاب، والكلام ده تخريف وكذب".

وأضافت شقيقة السندريلا: "الإشاعة دي طلعت زي إشاعات كتير قبل وصول جثمان سعاد لمصر، بهدف إخافتنا من تغسيل جثمانها، مضيفة: "سعاد شعرها كان طويل جدا واصل لنص ضهرها، وكان طبيعي مش مصبوغ حتى لونه كان أسود في أبيض، واكشتفنا في الغسل إن عندها كسر في الجمجمة، وحسبي الله ونعم الوكيل".

المصدر: مصراوي

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