"يسرقون بيوت الله".. غضب في السعودية بعد اكتشاف اختلاسات في بعض مساجد جدة (صور)

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية رصد اختلاسات في كهرباء ومياه عدد من المساجد في جدة، مما أثار الغضب على السوشيال ميديا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الفرق الرقابية التابعة لإدارة المساجد ضبطت اختلاسا من قبل أحد الأبراج التجارية على 7 عدادات باسم الوزارة، واستهلاك تيارها الكهربائي في تشغيل عدد من المحلات المؤجرة وخدماتها كالمصاعد وغيرها.

#انفوجرافيك⁩ |



"الشؤون الإسلامية" ترصد عدداً من الاختلاسات على كهرباء ومياه عدد من المساجد من قبل بعض الأبراج والمجمعات التجارية في محافظة جدة. pic.twitter.com/ptqu5XK1ME — وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) April 25, 2024

كما رصدت الفرق الرقابية سرقة التيار الكهربائي المخصص لمسجد في أحد المجمعات التجارية بهدف تشغيل 6 بسطات تجارية مجاورة للمسجد، حيث تم سحب كيبل من عداد المسجد وتمريره من تحت الأرض لإخفائه عن عين الرقيب وإيصاله لهذه البسطات.

كما تم رصد تعد آخر على مصلى النساء بنفس المسجد، حيث تم تقسيمه لغرف قياس الملابس وتأجيرها بمبالغ مالية.

أوضحت #وزارة_الشؤون_الإسلامية ــ في بيان لها ــ اليوم الخميس ، أن الفرق الرقابية التابعة لإدارة المساجد والدعوة الارشاد بمحافظة جدة ضبطت اختلاساً من قبل أحد الأبراج التجارية على ٧ عدادات كهرباء باسم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد واستهلاك تيارها الكهربائي في تشغيل عدد من… pic.twitter.com/aIiMy8bOZ6 — وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) April 25, 2024

ورصدت الفرق الرقابية بالوزارة اختلاسا من عداد مسجد لصالح عمارة تجارية مؤجرة من قبل إحدى الشركات التي تعمل في مجال الخدمات العقارية.

وأضاف البيان أن الوزارة قامت على الفور بتكليف فريق الصيانة بإزالة التعديات مع أخذ الاحتياطات اللازمة، ومخاطبة شركة الكهرباء لتزويدها بفواتير الاستهلاك للمدة السابقة ليتم مطالبة الجهات التي قامت باختلاس تيار الكهرباء بتسديدها، والرفع بذلك للجهات الرقابية ذات الاختصاص لتطبيق النظام بحق المعتدين.

فرق رقابية ترصد اختلاسات على كهرباء ومياه عدد من مساجد #جدة ،شوفوا ضعاف النفوس👇



🔴 ضبط أحد الأبراج التجارية اعتدى على 7 عدادات بإسم وزارة الشؤون الإسلامية واستغلها في تشغيل عدد من المحلات المؤجرة وخدماتها كالمصاعد وغيرها .



🔴 ضبط احد المجمعات التجارية اختلس كيبلات تابعه لمسجد… pic.twitter.com/e5tQ2bJP8K — أخبار جدة | سعيد الشهري (@jeddahnews_) April 25, 2024

وتفاعل نشطاء مع الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن غضبهم واستغرابهم من الأشخاص الذين تخول لهم نفوسهم أن يسرقوا بيوت الله، فيما دعا آخرون لتسليط أشد العقوبات على المخالفين.

المصدر: RT