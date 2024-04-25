الكويت..قرار بحبس الإعلامية الشهيرة حليمة بولند سنتين وغرامة مالية بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"

قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس الإعلامية حليمة بولند سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار عن تهمة التحريض على الفسق والفجور.

وكانت محكمة الجنايات قد وجهت إلى الإعلامية حليمة بولند تهمة "التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام الهاتف" وذلك بسبب صور ومقاطع فيديو.

وقدم المدعي شكوى ضدها مدعيا أنها حرضته على الفسق والفجور عبر صورها وعبر فيديوهات خاصة بها، في حين ادعت المتهمة على المجني عليه بأنه أساء إليها بالسب فقدمت شكوى ضده بتهمة السب وإساءة استخدام الهاتف.





المصدر: "الراي"