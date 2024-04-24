الكويت.. الجنايات تخلي سبيل مغرد شهير

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم، الأربعاء، قرارا يقضي بإخلاء سبيل مشهور في سناب شات بكفالة مالية قدرها 500 دينار بعد القبض عليه أثناء عودته الى الكويت.

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هذا وأخلت محكمة الجنايات الكويتية سبيل مغرد مشهور بنشر قرارات مجلس الوزراء، بكفالة 500 دينار بعد أن وجهت له تهم بث أخبار كاذبة وتسريب قرارات مجلس الوزراء والإساءة إلى وزير عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي وبث أخبار حكومية دون الحصول علي ترخيص بذلك.

وكان رجال الأمن قد ضبطوا المغرد بمطار الكويت عند وصوله للبلاد وأحيل إلى المحكمة مباشرة.

ومن جانبه أنكر المتهم خلال إفادته أمام المحكمة جميع التهم المسندة إليه في البلاغ المقدم من قبل جهاز أمن الدولة.

المصدر: وسائل إعلام كويتية