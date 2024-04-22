تحذير للمصريين من الساعات المقبلة بسبب سوء الأحوال الجوية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر من الطقس خلال الساعات المقبلة، حيث ستبدأ ذروة ارتفاع درجات الحرارة خلالها، ليسود طقس حار على كافة أنحاء البلاد.

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وأوضحت هيئة الأرصاد طقس الساعات المقبلة، متوقعة ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، بقيم تتراوح من 6 إلى 7 درجات، مشيرة إلى أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة سيكون يوم الأربعاء المقبل، وتسجل العظمى بالقاهرة الكبرى 40 درجة مئوية.

وكشفت عن سبب ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة، ويرجع إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مع وجود مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا يعملان على رفع درجات الحرارة.

وحذرت مرضى الحساسية والجيوب الأنفية من حالة الطقس، منوهة عليهم اتخاذ التدابير اللازمة اعتبار من اليوم الذي يشهد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق فى أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

ومتوقعة استمرار نشاط رياح مثيرة للأتربة غدا الثلاثاء لكن سيكون مؤثرا بشكل كبير على الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية مما قد يسبب تدهور وانخفاض في الرؤية الأفقية، فيما يشهد الأربعاء أتربة عالقة في طبقات الجو، على أن تعود الحالة الجوية للتحسن اعتبارا من الجمعة المقبلة.

يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمال الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل ليلاً على كافة أنحاء البلاد.

وأضافتِ الأرصاد في بيانها أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

المصدر: الأسبوع