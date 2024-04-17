 
مباشر

بعد العقد الثمين.. فيديو جديد لشخص يطعم ناقة ريالات سعودية يثير الغضب! (فيديو)

مجتمع

بعد العقد الثمين.. فيديو جديد لشخص يطعم ناقة ريالات سعودية يثير الغضب! (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xdcf

أثار فيديو شخص يطعم ناقة ورقة نقدية من إحدى فئات الريال السعودي غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا السلطات السعودية بالقبض عليه.

إقرأ المزيد
السعودية.. شاب يهدي عقدا ثمينا من ماركة شهيرة لناقته ويثير جدلا كبيرا (صور)
السعودية.. شاب يهدي عقدا ثمينا من ماركة شهيرة لناقته ويثير جدلا كبيرا (صور)

ويظهر الرجل في الفيديو وهو يقدم ورقة نقدية، قيل إن قيمتها تبلغ 500 ريال سعودي، إلى الناقة، التي اعتقدت أنها طعام ومضغته بسرعة.

على إثر ذلك، قال الحساب الرسمي للأمن العام السعودي على منصة "إكس" أمس الثلاثاء، إن "شرطة محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض قبضت على شخص تعمد إتلاف العملة في محتوى مرئي". وأرفقت التعليق بمقطع الفيديو وصورة الشخص.

وفي وقت سابق، أشارت النيابة العامة السعودية إلى أن عقوبة تمزيق النقود أو إتلافها أو تغيير معالمها تصل السجن 5 سنوات وغرامة تصل 10 آلاف ريال.

وتتزامن هذه الحادثة مع واقعة إهداء شاب عقدا ثمينا من ماركة عالمية شهيرة إلى ناقة، مثيرا الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا