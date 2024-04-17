بعد العقد الثمين.. فيديو جديد لشخص يطعم ناقة ريالات سعودية يثير الغضب! (فيديو)

أثار فيديو شخص يطعم ناقة ورقة نقدية من إحدى فئات الريال السعودي غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا السلطات السعودية بالقبض عليه.

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ويظهر الرجل في الفيديو وهو يقدم ورقة نقدية، قيل إن قيمتها تبلغ 500 ريال سعودي، إلى الناقة، التي اعتقدت أنها طعام ومضغته بسرعة.

على إثر ذلك، قال الحساب الرسمي للأمن العام السعودي على منصة "إكس" أمس الثلاثاء، إن "شرطة محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض قبضت على شخص تعمد إتلاف العملة في محتوى مرئي". وأرفقت التعليق بمقطع الفيديو وصورة الشخص.

وفي وقت سابق، أشارت النيابة العامة السعودية إلى أن عقوبة تمزيق النقود أو إتلافها أو تغيير معالمها تصل السجن 5 سنوات وغرامة تصل 10 آلاف ريال.

وتتزامن هذه الحادثة مع واقعة إهداء شاب عقدا ثمينا من ماركة عالمية شهيرة إلى ناقة، مثيرا الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

📹 | شرطة محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض تقبض على شخص تعمد إتلاف العملة في محتوى مرئي. pic.twitter.com/J86cVnWRDG — الأمن العام (@security_gov) April 16, 2024

المصدر: RT