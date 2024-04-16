مصر.. أول ظهور لقاتل حبيبة الشماع بعد الحكم عليه بالسجن 15 عاما

نشرت وسائل الإعلام المصرية صورا لسائق "أوبر" المتهم بقتل الفتاة حبيبة الشماع التي تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإنقاذها.

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وعاقبت محكمة جنايات القاهرة سائق أوبر المتهم في قضية حبيبة الشماع فتاة الشروق بالسجن 15 عاما وتغريمه 50 ألف جنيه، وإلغاء رخصة القيادة خاصته.

وكانت أحالت جهات التحقيق المختصة المتهم محمود هشام سائق أوبر المتسبب في وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق، للمحاكمة الجنائية بتهمة محاولة خطفها والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتزوير محررات رسمية.

من جانبه قال المحامي عمرو عبد المنعم محامي سائق أوبر المتهم في واقعة حبيبة الشماع، أن شركة أوبر متورطة في القضية.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

وقد توفيت حبيبة الشماع في 14 مارس الماضي متأثرة بإصابتها بعد قفزها من سيارة "أوبر"، فيما تدخل الرئيس عبد القناح السيسي في قضيتها لمساعدتها.

المصدر: صدى البلد