مصر.. الحكومة تبحث قرارا جديدا بعد وفاة فتاة تدخل السيسي لإنقاذها

أعلنت مصادر مصرية مطلعة أن مجلس الوزراء يبحث إلزام شركات النقل الذكي التي تعمل في مصر بإجراء فحوص دورية لسائقيها للكشف عن متعاطي المخدرات بينهم.

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وأوضحت المصادر وفقا لموقع "القاهرة 24" المصري، أن ذلك في أعقاب وفاة حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا بـ"فتاة الشروق وفتاة أوبر"، وثبوت تعاطي السائق للمخدرات، وفقا لتقرير المعمل الكيميائي الخاص بتحليل المخدرات لسائق أوبر المتهم في الواقعة.

وقالت المصادر المطلعة، أن ذلك المقترح مقدم من قبل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، ويلزم شركات النقل الذكي بإجراء تحليل دوري للسائقين للكشف عن تعاطي المواد المخدرة كل 3 أشهر، وذلك في إطار جهود الدولة في مواجهة تعاطي المخدرات.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، "محمود ه." سائق أوبر المتهم في قضية "فتاة الشروق" بالسجن المشدد 15 سنة.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

وقد توفيت حبيبة الشماع في 14 مارس الماضي متأثرة بإصابتها بعد قفزها من سيارة "أوبر"، فيما تدخل الرئيس عبد القناح السيسي في قضيتها لمساعدتها.

المصدر: القاهرة 24