هاري وميغان في منتجع ليلته بـ8 آلاف دولار

اعتمد دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وميغان ماركل شعار "اعمل بجد، العب بجد" حيث جمعا بين العمل والمتعة بالإقامة في منتجع فاخر في بالم بيتش بولاية فلوريدا، أثناء تصوير برنامج جديد.

ويقال إن الزوجين يقيمان في منتجع فاخر في فور سيزونز بالم بيتش، أثناء تصوير برنامج جديد سيعرض عبر منصة "نتفلكس"، ويمكن أن تكلف الإقامة لليلة واحدة في هذا المنتجع أكثر من 8000 دولار.

ووفقا لمجلة hello، شوهد الزوجان وهما يتجولان في أراضي المنتجع، بما في ذلك منطقة حمام السباحة بعد حضورهما حدث تحدي "Royal Salute Polo Challenge".

وهذا الفندق الفاخر هو المنتجع الوحيد من فئة الخمس نجوم في الجزيرة، ووفقا لموقعه على الإنترنت، فهو يعد بـ"مسابح خلابة وأفدنة من شاطئ البحر الخاص". يتم تقديم قائمة لا حصر لها من التجارب للضيوف، بما في ذلك أنشطة مثل الغوص والتجديف بالكاياك والتجديف في حديقة Everglades الوطنية القريبة.

وأعلنت شركة Archewell Productions عن وجود سلسلتين جديدتين في المراحل الأولى من الإنتاج وستعرض منصة "نتفلكس". يتمحور أحد المشاريع حول رياضة الفروسية، والذي سيظهر فيه الأمير هاري. أما الآخر فسيتم برعاية ميغان، وسوف "يحتفل بمتعة الطبخ والبستنة والترفيه والصداقة".

المصدر: "نيويورك بوست"