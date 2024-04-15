مصر.. عالم أزهري يعلق على حديث أمين الفتوى عن "وزن الروح"

علق الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق والكاتب والباحث الإسلامي، على حديث الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، عن أن للروح وزناً وهو "1 غرام".

وفي تصريحات لـRT، قال سعد الفقي: "إن تصريحات أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الدكتور محمد عبد السميع حول كيف يقبض ملك الموت أرواح الناس وكيف يقبض أكثر من روح في وقت واحد، تصريحات هدفها إلهاء الناس وانشغالهم بقضايا تم حسمها من خلال آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة".

وأضاف الفقي: "الثابت المعتمد أن الروح من الأمور الغيبية التي يجب التسليم بها، وهناك قضايا كثيره تهم الناس ويجب تبصيرهم بها".

وأكد الفقي أن استدلال أمين الفتوي بتجربة العالم الفرنسي "لا مجال لها، ولا يعتد برؤيته"، موضحا أن "حقيقة الروح لا يعلمها إلا الله".

وأشار الشيخ الفقي إلى أن دار الإفتاء المصرية صاحبة إنتاج غزير في كل مراحلها، ويلجأ إليها الناس في كل أمورهم وتصدر عنها الفتاوي الراسخة والمتزنة.

وناشد الفقي أعضاء لجان الفتوى بعدم التساهل في الحديث عن كثير من الأمور، مردفا: "ومن قال لا أدري فقد أفتى.. وهكذا تعلمنا من الأكابر ومن الأزهر الشريف الذي يضم بين جنباته جهابذة العلم في كل فروعه الدينية والتجريبية".

وكان الدكتور محمد عبد السميع قد أثار جدلا كبيرا، عقب حديثه عن وزن روح الإنسان، حيث أجاب خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" على سؤال يقول: "كيف يقبض ملك الموت أرواح الناس؟" وسؤال آخر يقول: "وكيف يقبض أكثر من روح في وقت واحد؟"

ورد عبد السميع بالقول: "الروح عبارة عن سر يسرى في جسد الإنسان كما يسرى الماء في العود الأخضر، في تجربة عملها عالم فرنسي عن وزن روح الإنسان"، قائلا إنها تساوي "1 غرام".

وتابع عبد السميع: "العالم الفرنسي عمل التجربة ووزن الأجساد وهى فيها الروح وبعد خروج الروح، الروح تخرج من القدم أولا ثم في النهاية تخرج من الرأس والعقل، حتى تزول عنه الحياة ولا يمكن أن يعيده أحد للحياة".

المصدر: RT + "المصري اليوم"