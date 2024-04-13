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نجيب ساويرس يثير تفاعلا بلقائه "ملك مصر السابق" أحمد فؤاد الثاني (صورة)

مجتمع

نجيب ساويرس يثير تفاعلا بلقائه
AP
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علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على لقائه بـ"ملك مصر السابق"، أحمد فؤاد الثاني وأسرته خلال زيارته للجونة، ما أثار تفاعلا كبيرا.

وفي حسابه على منصة "إكس"، نشر نجيب ساويرس صورة له برفقة ملك مصر السابق معلقا عليها بالقول: "سعدت بلقاء والتعرف على جلالة الملك فؤاد الثاني، ملك مصر، وأسرته في زيارته للجونة، وشغفه بزيارة كل معالم مصر".

ووصف ساويرس الملك فؤاد الثاني، بأنه "قمة في التواضع والأخلاق الرفيعة".

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وتفاعل نشطاء على منصة "إكس" مع تغريدة ساويرس، حيث علق أحدهم قائلا: "كل التحية والتقدير لصاحب السمو"، وأضاف آخر: "نورت مصر".

المصدر: RT

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