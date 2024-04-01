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مصر.. نجيب ساويرس يعلق على حساب ساخر في منصة "إكس" يحمل اسمه ويهاجم الحكومة المصرية

مجتمع

مصر.. نجيب ساويرس يعلق على حساب ساخر في منصة
AFP
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علق رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس على طلب أحد المتابعين له بمتابعة حساب مزيف يحمل اسمه، وينتقد الحكومة المصرية. 

وفي حسابه على منصة "إكس"، رد ساويرس على تغريدة لأحد متابعيه جاء فيها: "هو صراحه في أكونت (حساب) تاني لحضرتك وموثق باسمك وهناك حضرتك بتتكلم عن مصر واللي بيحصل فيها..سؤال هو الأكونت ده بتاع حضرتك برضو والا أكونت فيك (fake مزيف)؟"

قال رجل الأعمال المصري في رده: "ده حسابي الوحيد والتاني fake (مزيف)، وهو كاتب كده وللأسف تويتر بيسمح بحساب fake لو تكتب إنه fake او Parody! وواضح من عدد المتابعين".

وكتب أحد المتابعين تعليقا لساويرس قال فيه: "صدقني هيعجبك تابعه انت بس وهتتبسط"، ليعلق الملياردير المصري بالقول: "مش محتاج أتابعه بيجيلي من كل الأطراف".

فيما قال مستخدم آخر لـ"أكس": " مش يمكن تكون أنت إللى عامله علشان تكتب إللى أنت عايزه... لأنه بصراحة أكاونت حلو أوي"، في حين أجاب ساويرس: "أنا بكتب اللي أنا عايزه". 

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ويتبنى الحساب المزيف الذي يحمل اسم ساويرس مع عبارة "ساخر" موقفا مضادا للحكومة المصرية ويوجه انتقادات ساخرة لها بشكل متواصل. 

المصدر: RT

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