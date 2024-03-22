تغريدة لرجل الأعمال نجيب ساويرس حول زيادة أسعار البنزين في مصر تثير تفاعلا

أثارت تغريدة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس تطرق فيها إلى رفع الحكومة أسعار المحروقات في البلاد وقدم خلالها افتراضا شخصيا بهذا الخصوص، تفاعلا على مواقع التواصل.

وقال ساويرس في التغريدة التي نشرها على صفحته في منصة " إكس": -سولار 10 ج بدلا من 8:50 ج -بنزين 95 13:50 ج بدلا من 12:50 ج بنزين 92 12:50 ج بدلا من 11:50 ج انبوبه غاز منزلي 100 ج بدلا من 75 ج انبوبه غاز تجاري 200 ج بدلا من 150 ج".

انا بقيت استغرب ردود افعال حضرتك جدا !! — لورين 🦋 | ثريد |🍒 Lorein (@tola_2m) March 22, 2024

وأضاف: "المفروض أن بنزين 95 يزيد بنسبة أعلى لأن من يستعمله الطبقات الأغنى و السيارات الفارهة.. أما 92 فالزيادة مفروض تكون أقل بمعني ..زيادة 95 بـ 3 جنيه مثلا و 92 بـ50 قرش بدل جنيه مثلا …".

ولاقت التغريدة ردود فعل متضاربة بين مؤيد ومعارض لكلام رجل الأعمال المصري حيث علق أحد النشطاء مؤيدا لرأي ساويرس: "فعلا المفروض بنزين 95 يزيد أكتر بكتير لية زاد نفس زيادة الـ 80 و 92 ، مش منطقي نقارن اللي راكب فيراري باللي راكب فيرنا".

فعلا المفروض بنزين ٩٥ يزيد اكتر بكتير لية زاد نفس زيادة ال ٨٠ و ٩٢ ، مش منطقي نقارن اللي راكب فيراري باللي راكب فيرنا https://t.co/K5m3lDVRRa — Mohamed Hussein (@itsmohamed90l) March 21, 2024

بينما علق آخرون برأي مخالف، حيث كتب أحدهم: "معلهش هو ليه مواطن يدفع أكتر في تمن السلعة أو الخدمة لمجرد أنه غني؟.. هو مش خلاص دفع ضريبة الدخل بالفعل؟.. يعني هانسيب النظام اللي بيمص دم الكل.. و نخلي الفقير يمسك في الغني كأن هو السبب في فقره؟.

معلهش هو ليه مواطن يدفع أكتر في تمن السلعة أو الخدمة لمجرد انه غني؟.. هو مش خلاص دفع ضريبة الدخل بالفعل؟.. يعني هانسيب النظام اللي بيمص دم الكل.. و نخلي الفقير يمسك في الغني كأن هو السبب في فقره؟ — أحمد بحيري (@AhmedBehiry) March 22, 2024

وعلقت ناشطة: "أنا بقيت استغرب ردود أفعال حضرتك جدا !!

انا بقيت استغرب ردود افعال حضرتك جدا !! — لورين 🦋 | ثريد |🍒 Lorein (@tola_2m) March 22, 2024

وأفادت سائل إعلام مصرية أمس، بأن لجنة تسعير المواد البترولية في مصر اتخذت قرارا برفع أسعار البنزين بكافة أنواعه أسوة بالتغيرات العالمية.

وجاء قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية الجديدة وفقا للمتغيرات العالمية والإقليمية من الأحداث السياسية والمؤشرات الاقتصادية التي كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت.

المصدر: RT