"إذا هذا أنت.. تفضل".. الكاتب سلمان رشدي يصف لحظة طعنه في أغسطس 2022

كشف سلمان رشدي، الكاتب البريطاني الهندي الأصل، مؤلف رواية "آيات شيطانية" التي تلقى تهديدات بالقتل بسببها منذ عقود، عن تفاصيل حادثة طعنه على المسرح في أغسطس 2022.

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وقال سلمان رشدي: "شعرت وكأن شيئا يخرج من الماضي البعيد ويحاول إرجاعي بالزمن إلى الوراء..إلى ذلك الماضي البعيد، من أجل قتلي". آيات شيطانية وأطفال منتصف الليل.

وكان رشدي على وشك إلقاء محاضرة في معهد تشوتاوكوا بولاية نيويورك في 12 أغسطس 2022 عندما هرع رجل إلى المسرح وطعنه حوالي 10 مرات.

وأضاف رشدي، وهو يقرأ من مذكراته التي ستصدر قريبا عن الهجوم والتي تحمل عنوان "السكين: تأملات بعد محاولة قتل"، في مقابلة صحفية: "كنت جالسا على المسرح إلى اليمين.. ثم، في زاوية عيني اليمنى..آخر ما رأته عيني اليمنى على الإطلاق..رأيت الرجل ذا الرداء الأسود يركض نحوي من الجانب الأيمن لمنطقة الجلوس...ملابس سوداء وقناع وجه أسود..لقد كان قادما بقوة وخفة".

وأردف الكاتب البريطاني: "أعترف أنني كنت أتخيل أحيانًا أن قاتلي سيظهر في منتدى عام أو آخر، ويهاجمني بهذه الطريقة. لذلك كان أول ما خطر في ذهني عندما رأيت هذا الشكل القاتل يندفع نحوي هو..إذا، هذا أنت..تفضل".

وبعد الهجوم، بقي رشدي في المستشفى لمدة ستة أسابيع، وفقد الرؤية في إحدى عينيه والإحساس في بعض الأصابع، فيما علق على ذلك قائلا: "قال لي أحد الجراحين الذين أنقذوا حياتي.."في البداية كنت سيئ الحظ حقًا، ثم بت محظوظا حقا".. فقلت له.."ما هو الجزء المحظوظ؟" فأجاب.."حسناً، الجزء المحظوظ هو أن الرجل الذي هاجمك لم يكن لديه أدنى فكرة عن كيفية قتل رجل بسكين".

فقد دفع المهاجم المتهم هادي مطر بأنه غير مذنب في تهم الشروع في القتل من الدرجة الثانية والاعتداء من الدرجة الثانية، حين تم احتجازه بدون كفالة منذ اعتقاله مباشرة بعد الهجوم.

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وفي يناير، تم تأجيل محاكمة مطر بسبب المذكرات المقرر نشرها يوم الثلاثاء.

وقال محام يمثل مطر إنه يحق لهم الاطلاع على المذكرات وأي مواد ذات صلة قبل محاكمة موكله، لأنها ستشكل دليلا.

وفي يونيو من العام الماضي، أعلن رشدي أنه كان يعمل على المذكرات خلال ظهور مسجل مسبقا، ويعد كتاب "السكين" وهو أول كتاب يكتبه رشدي منذ الهجوم.

جدير بالذكر أن مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله الخميني، أصدر فتوى بإهدار دم رشدي عام 1989 بسبب روايته "آيات شيطانية"، التي قرئت وتم تأويلها على أنها استهزاء بالنص القرآني، وبمقدسات المسلمين.

المصدر: "الغارديان" + RT