مصر.. صوت استغاثة داخل "ميكروباص" يستفز الأمن ووزارة الداخلية تكشف التفاصيل

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات ما تم العثور عليه داخل ميكروباص (حافلة صغيرة) سُمع بداخلها صوت استغاثة في العاصمة القاهرة.

وفي بيان لها، قالت وزارة الداخلية المصرية: "أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تنامى لسمعهم صوت استغاثة من داخل سيارة "ميكروباص"، وباستيقافها، تبين قيام تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص، من بينهم مالك وقائد المركبة المشار إليها، بخطف صاحب مكتب مقاولات كائن بدائرة قسم شرطة المرج"، مضيفة: "وبتفتيشهم، عُثر بحوزتهم على 3 قداحات على هيئة مسدسات، وجهاز لاسلكي، وطبنجة، وعدد من الطلقات لذات العيار".

وأردف البيان: "وبسؤال المجنى عليه، قرر بأنه حال تواجده بمحل عمله، حضر إليه المتهمون وانتحلوا صفة "رجال شرطة"، وقاموا بالتعدى عليه بالضرب، والاستيلاء على السلاح الناري المضبوط وهاتفه المحمول من داخل مكتبه، واقتياده إلى داخل السيارة المشار إليها، وعقب ذلك طلبوا منه التواصل مع أحد معارفه لسداد مبلغ مالي (مليون جنيه) إلى شخصين آخرين (تم ضبطهما)، مقيمين بنطاق محل سكن المجني عليه مقابل إطلاق سراحه".

وأكملت الوزارة في بيانها: "بمواجهه المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهم بأنه نظرا لعلمه بطبيعة عمل المجنى عليه فى مجال المقاولات، اختمرت فى ذهنه فكرة ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه..وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية".

المصدر: RT