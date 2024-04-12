تفاصيل فضيحة رياضية مدوية أثارت الجدل في مصر

أثيرت حالة من الجدل في مصر بعد كشف تفاصيل فضيحة رياضية مدوية حدثت منذ عدة سنوات على خلفية إيفاد عدد من المصرين لتمثيل ناد رياضي للمكفوفين في بطولة عالمية بإحدى الدول الأوروبية.

وعلى الفور أحالت جهات التحقيق المختصة رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين السابق، ونائب رئيس الاتحاد ومدير إدارة بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وآخرين، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية الاتهاات الموجهة إليهم.

وأحيل المتهمون للمحاكمة الجنائية بتهمة إيفاد مبصرين في بطولة عالمية وهروب البعثة، وهم: أحمد م. ع. - 46 سنة رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين، وأسامة أ. م. - 50 سنة نائب رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين، وسمير م. ع. - 59 سنة مدير إدارة بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ومشير م. ع. - 58 سنة نائب مدير شركة اندلج للسياحة، وطارق ع. ع. - 54 سنة مالك مكتب سياحة.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين الأول والثاني من أرباب الوظائف العمومية، والثالث والرابع والخامس ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا مع آخر مجهول بطريق الاتفاق فيما بينهم، وبطريق المساعدة في ارتكاب تزوير محررات رسمية بطريق الاصطناع.

وجاء في أمر الإحالة مخاطبة موجهة إلى رئيس الاتحاد وموضوعها طلب مشاركة فريق النادي لكرة الهدف في بطولة بولندا، والثابت بها الموافقة على سفر أفراد البعثة المرفقة في الكشوفات الرسمية، وأن جميع اللاعبين مقيدين بالاتحاد، خلافا للحقيقة.

وأضاف أمر الإحالة: توقيع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لرياضات المكفوفين على خلاف الحقيقة على إيصال استلام نقدية لعقود 4 لاعبين خلافا للحقيقة، بتوقيع منسوب صدوره للاتحاد، ومخاطبة الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين إلى رئيس الإدارة المركزية في برنامج التنمية الرياضية، لموافقة الاتحاد على طلب نادي الإيمان الرياضي وسفر بعثة فريق كرة الهدف للمشاركة في البطولة، والذي ترتب عليه صدور قرار وزير الشباب والرياضية بالموافقة على سفر البعثة.

وتابع أمر الإحالة: كان ذلك بقصد إثبات قيد لاعبين مبصرين غير مقيدين بسجلات الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين؛ بغرض استصدار القرار الوزاري بالموافقة على سفر أعضاء البعثة، وهرب أعضاء البعثة بعد سفرهم.

وواصل أمر الإحالة: واتفقوا فيما بينهم على أن يقدم المتهم الثاني إلى موظفين عموميين حسني النية خطاب موافقة الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين على سفر أعضاء البعثة، وحرر مدير الاتحاد ونائبه بدورهما خطابات أخرى لتسليمها إلى اللجنة البارالمبية؛ بغية استصدار القرار الوزاري محل الاتهام الأول، بالموافقة على سفر أعضاء البعثة للخارج.

الجدير بالذكر، تعود القضية لعام 2016، وصدر أمر إحالة رئيس اتحاد رياضات المكفوفين ونائبه للمحاكمة بتهمة إيفاد مبصرين في بطولة عالمية.

المصدر: القاهرة 24