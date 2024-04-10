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الأمير الحسين بن عبد الله وعقيلته الأميرة رجوة يزفان بشرى للأردنيين

مجتمع

الأمير الحسين بن عبد الله وعقيلته الأميرة رجوة يزفان بشرى للأردنيين
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كشف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله وعقيلته الأميرة رجوة عن "بشرى سارة للأردنيين"، تزامنت مع أول أيام عيد الفطر.

وقال الديوان الملكي الهاشمي في بيان إن "صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، ينتظران مولودهما الأول، في صيف العام الحالي.

والديوان الملكي الهاشمي، إذ يهنئ صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، بهذه المناسبة، ليتمنى لصاحبي السمو الملكي الذرية الصالحة المعافاة الطيبة".

يذكر أنه في الأول من يونيو 2023، تزوج ولي العهد الأردني من الأميرة رجوة خالد السيف في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان.

وتم بث حفل الزفاف ولي العهد والمهندسة المعمارية السعودية، بشكل مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: RT

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