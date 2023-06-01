تفاصيل العرس الملكي الأردني خطوة خطوة

يبدأ حفل زفاف الأمير الحسين ولي عهد الأردن، بوصول الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا إلى قصر زهران وسط عمان الذي يحتل مكانة اجتماعية لدى العائلة الهاشمية الخميس عند الساعة 4:30.

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ويتزامن وصول الملك والملكة مع معزوفات تطلقها فرقة القوات المسلحة.

وبعد ذلك، يصل ولي العهد إلى قصر زهران، لينضم إلى ضيوفه في القصر، لتصل بعد ذلك الآنسة رجوة خالد السيف إلى القصر ذاته، للإعلان عن عقد القران.



وسيعقد القران إمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد الخلايلة بحضور الشهود على العقد وأفراد من العائلة الهاشمية وعائلة الآنسة رجوة.



ويحضر المناسبة في قصر زهران، عدد من الضيوف من الدول العربية والأجنبية، وبعد انتهاء مراسم عقد القران سيخرج الموكب الأحمر الذي ينتظره الأردنيون.

وعند الساعة الخامسة بتوقيت الأردن، ستقرع كنائس البلاد أجراسها احتفالا بزفاف ولي العهد.



وسيخرج العروسان في الموكب باتجاه قصر الحسينية، حيث سيكون هناك احتفال رسمي، ويتضمن طريق الموكب عددا من المحطات التي سيتواجد بها الأردنيون الراغبون في المشاركة.



الموكب السامي سيجوب عددا من شوارع العاصمة عمان، إنطلاقا من قصر زهران العامر إلى قصر الحسينية، حيث سيتسنى لآلاف الأردنيين والمقيمين المشاركة في الاحتفال ضمن مسار الموكب.



ويعرف قصر زهران الذي بني في منتصف خمسينيات القرن الماضي باحتضانه لحفلات زفاف ملكية سابقة، كان منها عقد قران الملك عبدالله الثاني، والملك الحسين بن طلال.



وأعلنت مديرية الأمن العام، عن 7 مواقع احتفالات خلال مسير الموكب الملكي الأحمر احتفالا بزفاف سمو الأمير الحسين.



ووفقا لبيان الأمن العام، سيتم عمل 3 مواقع احتفالات (مقابل السفارة الكويتية، بجانب السفارة الكندية، وعلى الدوار الخامس نفسه)، الدوار السادس موقع احتفال (بين تقاطعي الخامس والسادس)، الدوار الثامن موقع احتفال (بين تقاطعي السابع والثامن)، شارع الملك عبدالله الثاني موقع احتفال على يسار الطريق، دوار الشعب (موقع احتفال فني).



وحددت الخطة المرورية أماكن وساحات تم تجهيزها بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، لاصطفاف سيارات الراغبين بمتابعة الموكب الملكي، والمشاركة بالاحتفالات الوطنية التي ستشارك بها عشرات الفرق الشعبية والفعاليات المجتمعية، وحافلات نقل مجانية لنقل الراغبين بالوصول إلى طريق الموكب.

المصدر: عمون