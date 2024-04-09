مصر.. أحمد العوضي يوجه رسالة لياسمين عبد العزيز والأخيرة تثير الجدل

كشف الفنان أحمد العوضي عن تأثره نفسيا بشكل كبير بعد طلاقه من الفنانة ياسمين عبد العزيز.

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وقال أحمد العوضي في الجزء الثاني من حلقته ببرنامج "ع المسرح" من تقديم منى عبد الوهاب: "عشت مع ياسمين عبد العزيز أحلى أيام حياتي، عشنا أيام فيها حب ونجاح وأزمات وحروب ومرض، وهي وقفت معايا حتى لما تعبت بعد ما اتطلقنا وقفت جنبي، أنا تأثرت نفسيا بعد الانفصال ومتكسفش إني أقول كده".

وتابع أحمد العوضي: "هي النجمة الأهم في الوطن العربي وعندي في حياتي حاجة كبيرة جدا، دي قصة حب كبيرة مش عادية وإلا مكنتش وصلت للناس بالعمق ده، ما كل يوم اتنين بيحبوا بعض ونجوم بيتجوزوا اشمعنى دي، لأن محدش بيضحك على الناس ومكنش الانفصال يعمل اللي حصل مع الناس".

وأكد أحمد العوضي أن هناك فرقا بين أن ينتهي الزواج وأن ينتهي الحب قائلا: "هي الحب الحقيقي في حياتي، انتهاء الزواج دا أقدار لكنها تظل الأهم في حياتي، دي قسمة ونصيب، وانفصالنا كان راقي على قد احترامنا لنفسنا واحترام الناس لينا، الناس تشوف منك الحلو السعادة وتكون قدوة ليه، كل حاجة قضاء وقدر ومحدش فينا كان وحش مع التاني".

من جانبها، أثارت الفنانة ياسمين عبدالعزيز الكثير من الجدل بعد نشرها على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو من أغنية "كدابين" للفنانة شيرين عبدالوهاب.

وكان السبب في الجدل أن نشر الأغنية جاء بعد عرض حلقة طليقها الفنان أحمد العوضي ببرنامج "ع المسرح" والذي صرح فيها، قائلا: "ياسمين هي الحب الحقيقي والوحيد في حياتي".

وتساءل عدد كبير من الجمهور حول ما إذا كانت ياسمين قد قصدت توجيه رسالة بشكل خاص لطليقها من خلال أغنية شيرين عبدالوهاب "كدابين".

وكانت ياسمين عبد العزيز أعلنت طلاقها من أحمد العوضي مع الاحتفال بعيد ميلادها في يناير الماضي، من خلال رسالة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي Instagram قالت فيها: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير".

المصدر: وسائل إعلام مصرية