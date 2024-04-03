كتاب من مصر قد يباع بملايين الدولارات

طرحت دار كريستي العالمية مخطوطة مصرية تعد "أقدم نسخة من الكتاب المقدس" للبيع في مزاد علني سيقام في لندن خلال الفترة المقبلة.

إقرأ المزيد

وتعود المخطوطة المصرية "كروسبي شوين" إلى فجر المسيحية وتعتبر من أقدم الكتب الموجودة في العالم حاليا، وهي واحدة من أولى المخطوطات "الليتورجية" المسيحية.

"كروسبي شوين" مكتوبة باللغة القبطية على ورق بردي، ويعود عمرها تقريبا إلى الفترة ما بين 250 و350 ميلادية وكتبت في أحد أقدم الأديرة المسيحية.

ووفقا لدار كريستي فإن قيمة بيع المخطوطة "كروسبي شوين"، المعروضة للبيع في مزاد بلندن في يونيو المقبل، تتراوح بين 2.6 إلى 3.8 مليون دولار.

ونسخ هذا الكتاب، الذي يضم 104 صفحة (52 ورقة)، كاتب واحد على مدى 40 عاما في أحد الأديرة بصعيد مصر واحتفظ به خلف زجاج شبكي، وتحوي المخطوطة رسالة بطرس الأولى وسفر يونان.

وأرجع يوجينيو دونادوني، كبير المختصين في مخطوطات العصور الوسطى وعصر النهضة في دار كريستي، سبب الحفاظ على المخطوطة إلى المناخ الجاف في مصر، مضيفا أنه لم يبق حتى يومنا هذا سوى عدد قليل من الكتب التي تعود للقرنين الثالث والرابع.

وتابع: "كل المخطوطات المسيحية التي توفرت لدينا في القرن العشرين وفي نهاية القرن التاسع عشر تتركز في مصر بسبب تلك الظروف المناخية الدقيقة للغاية".

تم اكتشاف المخطوطة في مصر في خمسينيات القرن الماضي وحازتها جامعة مسيسيبي حيث احتفظت بها حتى عام 1981، وحصل عليها جامع المخطوطات النرويجي مارتن شوين في عام 1988 ويقوم الآن ببيعها بمزاد علني مع بعض المعالم البارزة الأخرى لمجموعة شوين الخاصة به، وهي واحدة من أكبر مجموعات المخطوطات الخاصة في العالم.

المصدر: وكالات