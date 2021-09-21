أبطال مصر على غلاف كتاب بالمنهاج الدراسي .. القدوة الحسنة

كشف وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، عن تفاصيل صور غلاف كتاب اللغة الإنجليزية المعدل المعتمد رسميا للصف الثالث الثانوي.

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وعلى حسابه الشخصي في "فيسبوك"، أوضح طارق شوقي مَن هم الشخصيات الموجودة على هذا الغلاف قائلا: "سألنا الكثيرون عن هذا الغلاف لكتاب اللغة الإنجليزية المعدل للصف الثالث الثانوي، وهو كتاب الحكومة لهذا العام".

وأضاف شوقي: "كذلك سأل الكثيرون عن الأشخاص على الغلاف"، كاشفا هويتهم من اليمين إلى اليسار:

1 - الفتاة الأولى هي ياسمين مصطفى، من دمياط، نابغة مصرية في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا والحاصلة على المركز الأول في العالم في مسابقة "إنتل" للعلوم والهندسة من بين 1700 مشترك من 97 دولة.

2 - الفتاة الثانية هي فريال أشرف (الزي الأبيض)، أول فتاة مصرية تحصل على الميدالية الذهبية في الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2021.

3- أحمد الجندي، صاحب الميدالية الفضية في الخماسي الحديث في أولمبياد طوكيو 2021.

4- المؤلف البريطاني الشهير تشارلز ديكينز".

المصدر: RT