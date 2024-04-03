السلطات السعودية تحذر.. سيول عارمة وغرق أحياء سكنية في الدوادمي (فيديو)

حذر المركز الوطني للأرصاد في السعودية من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء واسعة من المملكة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

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وتشمل المناطق المتوقعة هطول الأمطار الرعدية: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، حائل، القصيم، الرياض، كما يُتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وتصل سرعة الرياح إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، كذلك باتجاه مضيق باب المندب.

ويتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، ويصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، كذلك باتجاه مضيق باب المندب.

📍 مشاهد خيالية لبروق وسيول سحابة #الدوادمي القوية

الثلاثاء ٢٣ #رمضان ١٤٤٥هـ

2 إبريل 2024م

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. pic.twitter.com/oiu1J9RdhA — طقس (@tqqs) April 2, 2024

وحذر المركز الوطني للأرصاد من مخاطر السيول وجريان الأودية، خاصة في المناطق المنخفضة، ونصح باتباع تعليمات السلامة، والابتعاد عن أماكن تجمع المياه.

في غضون ذلك، وثقت مقاطع فيديو حالة من التقلبات الجوية على أحياء محافظة الدوادمي في ظل حالة من التقلبات الجوية تشهدها العديد من المناطق، حيث أغرقت المياه الأحياء السكنية.

وأظهر فيديو حالة من البرق الشديد أضاءت سماء أحياء الدوادمي بالتزامن مع هطول الأمطار، وأظهر مقطع أخر سيول هادرة في الحفيرة جنوب الدوادمي، محملة بأكوام من البرد.

📍 سيول هائلة من البرد

في الحفيرة جنوب #الدوادمي

الثلاثاء ٢٣ #رمضان ١٤٤٥هـ

2 إبريل 2024م

📸 | محمد الطويل

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. pic.twitter.com/YgryKqJn8L — طقس (@tqqs) April 2, 2024

⚡️ لماذا سحابة #الدوادمي متفجرة برقاً؟⚡️



في بعض الحالات، تتكون تيارات هوائية داخل السحاب تتحرك بشكل سريع جداً ويكون احتكاكها مع بعضها البعض أكثر كثافة، ربما كون الدوادمي حينها مركزاً لالتقاء تيارين متعاكسين،



مما يؤدي إلى توليد شحنات كهربائية بشكل متسارع، وعندما تصبح الشحنات… pic.twitter.com/ikBUIuDXcA — أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) April 3, 2024

📍 مشاهد خيالية لبروق وسيول سحابة #الدوادمي القوية

الثلاثاء ٢٣ #رمضان ١٤٤٥هـ

2 إبريل 2024م

.

. pic.twitter.com/oiu1J9RdhA — طقس (@tqqs) April 2, 2024

المصدر: وكالات