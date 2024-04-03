السلطات السعودية تحذر.. سيول عارمة وغرق أحياء سكنية في الدوادمي (فيديو)
حذر المركز الوطني للأرصاد في السعودية من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء واسعة من المملكة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
وتشمل المناطق المتوقعة هطول الأمطار الرعدية: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، حائل، القصيم، الرياض، كما يُتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية.
وتصل سرعة الرياح إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، كذلك باتجاه مضيق باب المندب.
ويتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، ويصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، كذلك باتجاه مضيق باب المندب.
📍 مشاهد خيالية لبروق وسيول سحابة #الدوادمي القوية— طقس (@tqqs) April 2, 2024
الثلاثاء ٢٣ #رمضان ١٤٤٥هـ
2 إبريل 2024م
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وحذر المركز الوطني للأرصاد من مخاطر السيول وجريان الأودية، خاصة في المناطق المنخفضة، ونصح باتباع تعليمات السلامة، والابتعاد عن أماكن تجمع المياه.
في غضون ذلك، وثقت مقاطع فيديو حالة من التقلبات الجوية على أحياء محافظة الدوادمي في ظل حالة من التقلبات الجوية تشهدها العديد من المناطق، حيث أغرقت المياه الأحياء السكنية.
سيول شرق #القنفذة اليوم تصوير عضو عمر الضامي @ALDAME511#الدوادميpic.twitter.com/EZCB5hth5P— #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) April 3, 2024
وأظهر فيديو حالة من البرق الشديد أضاءت سماء أحياء الدوادمي بالتزامن مع هطول الأمطار، وأظهر مقطع أخر سيول هادرة في الحفيرة جنوب الدوادمي، محملة بأكوام من البرد.
من #سيول جنوب #الدوادمي#ماسل يوم الاحد ١٤٤٥/٠٩/٢١هـ pic.twitter.com/6fcrQGGyI8— ﮼محمد،الطويل (@mutawel) April 3, 2024
📍 سيول هائلة من البرد— طقس (@tqqs) April 2, 2024
في الحفيرة جنوب #الدوادمي
الثلاثاء ٢٣ #رمضان ١٤٤٥هـ
2 إبريل 2024م
📸 | محمد الطويل
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ربعنا متعودين على البرد 🤣 #الدوادميpic.twitter.com/m9nzbkscCr— ابو زايد (@abuzaaid) April 3, 2024
⚡️ لماذا سحابة #الدوادمي متفجرة برقاً؟⚡️— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) April 3, 2024
في بعض الحالات، تتكون تيارات هوائية داخل السحاب تتحرك بشكل سريع جداً ويكون احتكاكها مع بعضها البعض أكثر كثافة، ربما كون الدوادمي حينها مركزاً لالتقاء تيارين متعاكسين،
مما يؤدي إلى توليد شحنات كهربائية بشكل متسارع، وعندما تصبح الشحنات… pic.twitter.com/ikBUIuDXcA
📍 مشاهد خيالية لبروق وسيول سحابة #الدوادمي القوية— طقس (@tqqs) April 2, 2024
الثلاثاء ٢٣ #رمضان ١٤٤٥هـ
2 إبريل 2024م
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هناك احياء سكنية غرقت في #الدوادمي— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) April 2, 2024
2-4-2024
⛔️Ksa - Al- Al Duwadimi pic.twitter.com/jzf6ez1O6T
المصدر: وكالات